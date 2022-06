Summit-ul NATO de la Madrid: Cinci provocari pentru alianta militara

Summitul NATO de la Madrid care incepe astazi vine intr-un moment critic din istoria de 73 de ani a aliantei. Invazia Ucrainei de catre Rusia a fost descrisa ca fiind cel mai mare soc strategic pentru Occident de la atacurile din 11 septembrie 2001. In urma cu mai putin de trei ani, presedintele Frantei Macron a declarat NATO "in moarte cerebrala". Cu toate acestea, din momentul in care tancurile rusesti au trecut granita in Ucraina, raspunsul occidental a fost remarcabil prin unitate, viteza ... citeste toata stirea