Surpriza Ciuca. Doua interviuri realizate duminica seara in prime-time, ecranate si de un meci de fotbal si unul de rugby, i-au pus "fata in fata", de la distanta, pe liderii PSD si PNL.Daca elementele de noutate propuse de Marcel Ciolacu la Prima News au tinut de informatiile livrate, adevarata surpriza a fost prestatia lui Nicolae Ciuca in emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.Surpriza Ciuca se vede pe audienteChiar daca meciul de fotbal a fost vedeta, si in parte cel de rugbi, pare ca ... citeste toata stirea