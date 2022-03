SURSE Ciuca nu are in plan o remaniere. Evaluarea, facuta de premier dupa sase luni de guvernare

Nicolae Ciuca nu va face nicio remaniere guvernamentala in urmatoarea perioada, sustin surse din Coalitie pentru "Adevarul". De altfel, o evaluare a performantei ministrilor ar urma sa aiba dupa primele sase luni de guvernare, cel mai probabil in prima parte a lunii iunie. Surse din Coalitie au declarat pentru "Adevarul" ca Nicolae Ciuca le-a trasmis ca nu are de gand sa faca nicio remaniere guvernamentala in urmatoarea perioada. O evaluare a ministrilor ar urma sa aiba loc insa dupa implinirea ... citeste toata stirea