Surse militare: Vladimir Putin se implica personal in operatiunile din Ucraina

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, se implica personal, "la nivel de colonel sau general de brigada", in razboiul din Ucraina, spun surse militare din Vest, potrivit cotidianului britanic "The Guardian". Conform surselor citate de "The Guardian", Putin participa la deciziile privind miscarile fortelor ruse in regiunea Donbas, din sud-estul Ucrainei, unde invadatorii au suferit esecuri sangeroase in tentativele lor de a traversa un rau considerat strategic. Putin lucreaza indeaproape cu ... citeste toata stirea