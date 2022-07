SURSE Petre Daea, chemat vineri la DNA, ca martor, in cazul Chesnoiu

Ministrul PSD al Agriculturii, Petre Daea, a fost chemat la audieri la DNA, vineri, in dosarul in care predecesorul sau, Adrian Chesnoiu, este cercetat de DNA pentru aranjarea unor concursuri de angajare, noteaza HotNews si LIbertatea, care citeaza surse judiciare. Conform surselor citate, Petre Daea a fost convocat la DNA - structura centrala vineri, la ora 9.30, pentru a fi audiat in calitate de martor. Petre Daea nu a vrut sa confirma sau sa infirme chemarea de vineri dimineata, intr-o ... citeste toata stirea