Surse: PNL va propune marti prelungirea compensarii facturilor la energie si gaze naturale si in aprilie

PNL va propune marti, in sedinta coalitiei programata la ora 10, prelungirea masurii de compensare a facturilor la energie si gaze naturale si in luna aprilie. De asemenea, liberalii sustin ca este necesara investirea unor sume fixe, pana in 2026, pentru dezvoltarea sistemului energetic. Masuri guvernamentale pentru gestionarea efectelor cresterii preturilor la energie si gaze naturale Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat astazi la o intalnire pe tema gestionarii efectelor cresterii ... citeste toata stirea