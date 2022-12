Surse. Premierul Nicolae Ciuca a avut o discutie cu cancelarul austriac, pe tema aderarii Romaniei la Schengen

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 08 Decembrie 2022, ora 05:44 4 citiri

Prim-ministrul Romaniei

a reiterat solicitarea Romaniei de intrare in Schengen si toate argumentele care au fost repetate si in zilele trecute. Totodata, Nicolae Ciuca l-ar fi informat si personal pe cancelar despre mentinerea pozitiei Romaniei de a cere un vot in JAI.

Aceasta a expus in fata lui Karl Nehammer ca toate celelalte state membre sustin in acest moment, pe buna dreptate, Romania, in aderarea ei la spatiul de libera circulatie.

Romania va cere vot pe aderarea la Schengen, in ...