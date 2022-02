Surse. Reducerea accizei la carburanti, anuntata de ministrul Finantelor, se amana

Masura reducerii accizei la carburant, pentru a veni in ajutorul populatiei pentru scumpirile vizibile la pompa, se va amana pentru moment, dupa ce coalitia nu a reusit sa se puna de acord, au declarat surse din interiorul coalitiei pentru "Adevarul". Reducerea accizei se va amana din cauza lipsei de acord in coalitie, arata sursele "Adevarul". In timp ce social-democratii sustin ca este necesar sa intervina in piata, pentru o perioada limitata, preseditele PNL, Florin Citu nu este de acord si ... citeste toata stirea