Sute de radare fixe vor fi montate pe drumurile aglomerate. Ce informatii vor transmite si cat costa investitia

Ministerul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca, in acest an, vor fi montate 600 de camere radar fize pe cele mai aglomerate drumuri din tara - DN7, DN1 si Autostrada Soarelui. De luna aceasta, soferii agresivi vor putea fi amendati. Codul Rutier va fi modificat printr-o decizie a Guvernului, a declarat ministrul de Interne pentru Digi24. Camerele costa 12 milioane de euro si fac parte din strategia de reducere a accidentelor de circulatie cu 25% pana in 2025. Lucian Bode: "Pana la finalul ... citeste toata stirea