Tatal sucevencei ucise de rechin in Egipt a aflat de la stiri ca o romanca a murit in statiunea in care era fiica sa

Tatal Roxanei Alina Donisan, femeia ucisa de un rechin in timpul vacantei in Hurghada, Egipt, a povestit ca a aflat de la stiri despre faptul ca o romanca a murit in statiunea in care se afla fiica sa, iar apoi politistii au mers acasa la el pentru a-i lua datele si pentru a-l instiinta ca va lua legatura cu oficialii MAE din Egipt. "Certificarea a fost in momentul cand consulul a luat legatura si a confirmat ca este fata noastra si ca este la spital, dar nu mai e in viata", a afirmat barbatul. ... citeste toata stirea