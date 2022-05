Termoenergetica anunta lucrari la conducta primara in zona Fundeni. 115 blocuri si Spitalul Fundeni vor ramane fara apa calda saptamana viitoare

Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta ca, luni, 23 mai 2022, vor incepe lucrari de reparatii a conductei primare cu diametrul de 600 mm, in zona Fundeni - Sectorul 2, veche de aproape 40 de ani. Lucrarile vor afecta 115 blocuri si Spitalul Fundeni care nu vor avea apa calda saptamana viitoare. Termoenergetica anunta ca lucrarile, esentiale pentru functionarea sistemului de termoficare in sezonul viitor de incalzire, vor fi efectuate in perimetrul delimitat de ... citeste toata stirea