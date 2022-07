Termoenergetica face angajari pentru a grabi reabilitarea sistemului de termoficare din Bucuresti, cu atat mai mult cu cat sunt santiere in toate sectoarele Capitalei, a declarat seful companiei intr-o conferinta de presa. Directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A., Claudiu Cretu, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca ritmul de reabilitare a sistemului de termoficare poate creste in conditiile in care vor fi angajati sudori, instalatori ... citeste toata stirea