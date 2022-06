The Atlantic: Putin trece la strategia Cecenia pentru Ucraina | ANALIZA

Planul lui Vladimir Putin pentru Ucraina urmeaza tiparul invaziei, subjugarii si integrarii urmat in Cecenia, care a luptat, dupa destramarea Uniunii Sovietice, pentru independenta de Rusia, relateaza The Atlantic. Rusia urmeaza in Ucraina acelasi plan ca si in Cecenia: orase bombardate, un satrap instalat cu forta la putere, stapanire prin frica. Ofensiva rusa din regiunea Donbas de-a lungul unui front de sute de kilometri este scena celor mai indarjite lupte pe pamant european de la cel de-al ... citeste toata stirea