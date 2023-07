Reprezentantii asa-numitul minister de Externe din stanga Nistrului au venit cu un comentariu in presa rusa, dupa ce OSCE a cerut, in premiera, transformarea actualei misiuni de mentinere a pacii din Transnistria intr-o misiune civila civila multilaterala, sub un mandat international recunoscut, care sa reflecte nevoile reale de pe teren.Argumentele Tiraspolului"In istoria acestui conflict deja a existat o misiune civila de observatori, care nu a reusit sa opreasca atacul fortelor din Moldova ... citeste toata stirea