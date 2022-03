Tot mai multe accidente produse de refugiati ucraineni

De la inceputul razboiului, cetatenii ucraineni refugiati au fost implicati in mai multe accidente rutiere in tara noastra, care s-au soldat cu persoane decedate si cu zeci de raniti. Tragediile se petrec, conform specialistilor, pe un fond emotional acut si din cauza starii de oboseala in care se aflau cei de la volan. Astfel de evenimente rutiere au avut loc in judetele Neamt, Vaslui, Harghita, Satu Mare, Valcea sau Maramures, iar multe dintre ele au avut ca autori femei ucrainene. Unul ... citeste toata stirea