Totul despre faza "Din usa in usa" a recensamantului

Din data de 16 mai incepe faza a doua a Recensamantului 2021 in care operatorul va face interviuri fata-in-fata cu cei care nu s-au autorecenzat online, iar amenzile pentru refuzul de a participa pot ajunge la 3.000 de lei. Etapa de autorecenzare a Recensamantului 2021 (RPL2021) se apropie de final, aceasta putandu-se realiza pana la 15 mai. Ulterior, se va trece la faza in care recenzorii merg pe teren, ca in anii trecuti, singura diferenta fiind ca la interviul cu cetatenii operatorii nu mai ... citeste toata stirea