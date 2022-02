Totul despre militarii americani care vor veni in Romania - sunt pregatiti sa raspunda rapid si eficient la crize si au o indelungata experienta de lupta

Cei 1.000 de militari americani gata de lupta care vor ajunge in Romania cu blindatele lor Stryker sunt pregatiti sa raspunda rapid si eficient la crize si au o indelungata experienta de lupta, inclusiv in Irak si in Afganistan. Este o chestiune de cateva zile pana la anuntata sosire a celor 1.000 de militari americani in Romania cu tot cu blindatele lor Stryker pe care le au in dotare. Militarii americani fac parte din Regimentul 2 de Cavalerie Stryker (2nd Cavalry Regiment), lupta sub ... citeste toata stirea