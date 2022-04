Tragedie uriasa in politica! Un primar a fost omorat in bataie. Este doliu la PNL

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 02 Aprilie 2022, ora 05:42 9 citiri

Mai multi martori au declarat ca primarul PNL a fost la o petrecere la ferma viceprimarului, iar spre seara ar fi plecat la casa consilierului local. Barbatul si cei doi colegi consumasera alcool, iar scandalul a pornit din cauza unor neintelegeri legate de fermele pe care le au in satul Lovnic. Cearta a dus la o bataie de proportii.

Primarul Iancu Boeriu, in varsta de 64 de ani, a fost dus de urgenta la Spitalul Judetean Brasov, unde a intrat in coma. Cu toate astea, barbatul s-a stins din ...