Traian Basescu a provocat un accident rutier in Bucuresti si a ajuns la Politie. Rezultatul aparatului etilotest si explicatia fostului presedinte

Traian Basescu, a provocat un accident in Sectorul 2 din Bucuresti. Fostul presedinte a mers la politie pentru a anunta accidentul si a declarat: "Am acrosat un semafor cu oglinda si am rupt-o". Surse din Brigada Rutiera au precizat pentru Stirile Pro TV ca fostul presedinte ar fi acrosat, de fapt, o masina parcata.Imediat dupa ce a acrosat oglinda masinii parcate, fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a lasat un bilet pe parbrizul masinii in care isi cere scuze pentru cele intamplate. ... citeste toata stirea