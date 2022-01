Traian Basescu da lovitura anului! Mega tun de milioane de eruo. Putini ar fi avut curaj

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 29 Ianuarie 2022, ora 05:43 40 citiri

Cum arata viata pe bani publici ai lui Traian Basescu. Fostul presedinte al Romaniei beneficiaza, in prezent, de chirie, protectie si autoturism asigurate de stat. Desi nu mai apare decat foarte rar pe ecranele televizoarelor, de cele mai multe ori atunci cand intervine la Parlamentul European, Traian Basescu are asigurat un viitor mai mult decat decent.

Traian Basescu investeste sume colosale in titluri de stat

Mai mult, in ultimul an de zile, fostul sef al statului roman a investit intr-o ...