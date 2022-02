Traian Basescu devoaleaza planul lui Vladimir Putin! Poate paraliza Europa: Batausul de la Kremlin trebuie oprit

Traian Basescu cere Occidentului sa excluda Rusia din sistemul international de plati. Fostul presedinte al Romaniei spune ca in acest moment Occidentul pare a fi impresionat mai mult de banii multinationalelor decat de tragedia din Ucraina.

"In timp ce ucrainenii sunt zdrobiti sub senilele tancurilor rusesti, occidentul refuza sa scoata Rusia din sistemul SWIFT care ar opri aproape instantaneu fluxurile de bani care curg spre Federatia Rusa din vanzarea titeiului si a gazelor naturale, ...