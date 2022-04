Traian Basescu, in stare de soc dupa condamnarea Elenei Udrea. Care este cel mai mare cosmar al fostului presedinte

Fiica cea mare a fostului presedinte Traian Basescu a fost trimisa in judecata, impreuna cu Elena Udrea, intr-un dosar care vizeaza finantarea campaniei electorale din 2009. In acel an Traian Basescu a obtinut cel de-al doilea mandat de presedinte.

In acest context, Traian Basescu a avut o interventie televizata in care a vorbit despre situatia fiicei sale Ioana. Intrebat daca fiica sa este in pericol sa primeasca o sentinta de condamnare cu executare in dosar, Traian Basescu a confirmat.

"Este! ...