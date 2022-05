Traian Basescu le raspunde celor care il acuza ca nu a eliberat vila de protocol in 60 de zile: Niste pigmei. Am vreo 50 de cutii cu carti. Sa le ia in spate si sa ma ajute sa ma mut

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 26 Mai 2022, ora 05:41 21 citiri

Traian Basescu a explicat de ce i-a fost imposibil sa se mute in doua luni. "Nu e nicio bizarerie. E o lege care e pusa in aplicare, ca e pusa retroactiv vor decide altii. Ca e vorba de drepturi dobandite si luate iar vor decide altii. Pe mine m-a intrigat replica unui lingau la Orban (Ionel Danca, n.red) care spune ca ia uite ca in 60 de zile nu a reusit sa isi gaseasca bucatarie.

Eu ii spun nataraului ca inainte sa stabilesti o bucatarie trebuie sa gasesti un apartament. Daca el este obisnuit ...