Transferul Metrorex la Primaria Capitalei ar putea demara in acest an

Transferul Metrorex la Primaria Capitalei va demara in acest an, a afirmat purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe,. Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a afirmat ca ar fi normal ca si in Bucuresti, la fel ca in alte capitale europene, metroul sa fie gestionat de catre primarie si nu, cum este in prezent, Metrorex in subordinea Ministerului Transporturilor. Liberalul a adaugat ca acest proces de transferare a Metrorex catre PMB ar putea incepe din acest an, in mod gradual, iar intr-un an sa ... citeste toata stirea