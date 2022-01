Transparency International: Romania ramane in randul celor trei cele mai corupte tari din Uniunea Europeana, alaturi de Ungaria si Bulgaria

Romania ramane in randul celor trei cele mai corupte tari din Uniunea Europeana, alaturi de Ungaria si Bulgaria, releva Indicele de Perceptie a Coruptiei 2021 publicat marti de Transparency International, care mai arata ca, in ciuda angajamentelor luate la nivel oficial, 131 de state din cele 180 analizate nu au facut progrese semnificative in combaterea coruptiei, in ultimii 10 ani, iar Romania nu face exceptie. Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC) reflecta modul in care experti ... citeste toata stirea