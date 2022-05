Trei luni de razboi: ce sisteme de armament au pierdut Rusia si Ucraina

La trei luni de la inceperea razboiului, Rusia ar fi pierdut pana acum in Ucraina peste 29.000 de militari, dar si cantitati importante de tehnica, sustine Kievul. La randul lor, si rusii au facut o raportare a pierderilor aduse Ucrainei, dar trebuie precizat ca, in conditiile date, informatiile continute in ambele comunicate nu pot fi verificate independent si trebuie privite cu un grad de scepticism. Astfel, ucrainenii spun ca rusii au pierdut in lupte 29.050 de soldati (+200 fata de ultima ... citeste toata stirea