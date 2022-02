Trei magazine Profi din Bucuresti, inchise din cauza gandacilor si mucegaiului. Ce alte nereguli au gasit inspectorii ANPC

Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au decis inchiderea, pentru o perioada de cel mult sase luni, a trei magazine apartinand retailerului Profi si au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 144.000 lei. Controalele au fost efectuate in sapte magazine situate in sectoarele 2, 3, 4 si 6, a anuntat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). "Pare ca gradele de comparatie in activitatea magazinelor apartinand unora dintre cele mai mari lanturi comerciale sunt, in ... citeste toata stirea