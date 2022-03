Trenurile spre Aeroportul Henri Coanda nu circula in perioada 28-30 martie, intre orele 09-14

Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anuntat joi ca, in perioada 28-30 martie, intre orele 09-14, trenurile spre Aeroportul Henri Coanda nu vor putea circula datorita unor revizii bianuale la electromecanismele de macaz si la schimbatoarele de cale pe relatia Bucuresti Nord - Pajura - Mogosoaia - Aeroport. Reviziile vor avea loc in urmatoarele statii: Bucuresti Nord, HM Pajura, Mogosoaia si pe linia de racord spre aeroport. "Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca, in ... citeste toata stirea