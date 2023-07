Fost ministru al Muncii, Raluca Turcan a semnat documentul de acreditare pentru asociatia Sf. Gabriel cel Viteaz. Este vorba despre organizatia care a fost infiintata de Stefan Godei pentru a gestiona centrele pentru batrani si persoane cu dizabilitati din Voluntari. In data de 3 martie 2021, Turcan a semnat acreditarile necesare, in calitate de ministru al muncii, in guvernul condus de Florin Citu (PNL). Asociatia acreditata a infiintat si administrat caminele groazei din Voluntari si Afumati, ... citeste toata stirea