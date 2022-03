Turisti drogati in Spania de niste romani, pentru a fi jefuiti. Au ajuns in coma sau chiar in stop cardio-respirator

Politia Nationala a arestat doi romani suspectati de comiterea a sapte jafuri in mai multe localuri de divertisment dintr-un cartier al Madridului. Romanii isi drogau victimele, turisti de origine straina, iar apoi le jefuiau. Cei doi romani arestati, in varsta de 25, respectiv 33 de ani, au profitat de neatentia victimelor pentru a le turna droguri in paharele de bautura, au precizat reprezentantii Politiei din capitala Spaniei.Victimele au ajuns sa-si piarda cunostinta, sa intre in coma sau ... citeste toata stirea