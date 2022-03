Ucrainenii au nevoie de medicamente, truse de prim-ajutor si alimente. Produsele pot fi donate in cele trei centre administrate de Primaria Bucuresti

Primaria Capitalei face publica o lista cu produsele de care au nevoie urgenta cetatenii ucraineni - medicamente, truse de prim-ajutor si alimente. Acestea pot fi donate in cele trei centre administrate de Primaria Municipiului Bucuresti. "Venim astfel in intampinarea cetatenilor care doresc sa faca donatii in continuare, astfel incat sprijinul acordat sa fie cat mai adaptat la ceea ce oamenii din localitatile afectate de razboi au cu adevarat nevoie. Reprezentanti ai Primariei Municipiului ... citeste toata stirea