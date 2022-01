UDMR ii bate obrazul lui Emil Boc. "A fost o greseala, domnule primar!"

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 22 Ianuarie 2022, ora 05:42 31 citiri

Emil Boc a gresit - este verdictul dat de liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, care a criticat intalnirea dintre primarul liberal si co-presedintele AUR George Simion. Reprezentantul comunitatii maghiarilor i-a atras atentia lui Emil Boc ca actiunile politicianului cu care a sustinut ca are lucruri in comun a comis fapte cu consecinte serioase in societate.

Mesaj dur din partea UDMR catre Emil Boc

"As dori sa-i atrag atentia domnului Boc ca acel George Simion, cu care s-a intalnit la Cluj si ...