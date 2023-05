Sedinta UDMR de vineri dupa-amiaza a durat mai mult de o ora, timp in care membrii partidului au discutat daca raman sau nu in coalitia de guvernare. Initial au anuntat ca sunt nemultumiti de modul in care se impart ministerele pentru guvernul Ciolacu, insa acum sunt dispusi sa mai negocieze.La mijloc este Ministerul Mediului si cel al Dezvoltarii, detinute in prezent de UDMR. Marcel Ciolacu nu vrea sa renunte la Ministerul Transporturilor, care ar trebui sa le revina celor de la PNL dupa ... citeste toata stirea