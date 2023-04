Kelemen Hunor a declarat ca un scenariu care sa prevada comasarea alegerilor locale si parlamentare nu este posibil din punct de vedere constitutional. Vicepremierul precizeaza ca nu sunt intrunite in acest moment nici elementele de oportunitate, nici elementele legale si constitutionale.Kelemen Hunor: Comasand de fapt nu faci altceva decat sa intoxici campaniaPresedintele UDMR afirma ca, "in situatia in care din punct de vedere constitutional se poate, atunci bineinteles ca poti sa te uiti ... citeste toata stirea