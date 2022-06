Udrea a sesizat CSM si acuza ca un judecator a fost chemat la Parchetul General si amenintat cu puscaria in ziua verdictului din dosarul "Gala Bute"

Elena Udrea a anuntat ca a sesizat CSM pentru a cerceta amanarea cu cateva ore a solutiei ICCJ din 7 aprilie, prin care au respins Contestatia sa in Anulare din dosarul Gala Bute, hotarare despre care spune ca incalca decizia 685/2018 a CCR. Fostul ministru acuza ca motivul ar fi amenintarea unuia dintre judecatori de catre conducerea Parchetului General. "Am cerut CSM sa verifice daca in dimineata zilei de 7 Aprilie, ziua in care s-a pronuntat decizia de respingere a cererii mele, cel putin un ... citeste toata stirea