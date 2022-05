Udrea, critici la adresa Justitiei: "Sunt 46 de zile de cand sunt arestata ilegal". Fosta sefa de la Dezvoltare a fost condamnata la 6 ani de inchisoare

Fostul ministru Elena Udrea, arestata preventiv in Bulgaria, vine cu noi critici la adresa instantelor din Romania, afirmand ca este arestata ilegal, de 46 de zile, "ca urmare a unei halucinante decizii a ICCJ". In Dosarul "Gala Bute", fostul ministru al Dezvoltarii a primit o condamnare de sase ani cu executare. "Sunt 46 de zile de cand sunt arestata ilegal, ca urmare a unei halucinante decizii a ICCJ, prin care mi s-a respins contestatia in anulare doar MIE dintre toate dosarele similare ... citeste toata stirea