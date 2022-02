UE intervine in disputa legata de pensii: "Doar un dezastru natural poate duce la renegocierea PNRR". Reactia ministrului Munci

Comisia Europeana transmite ca Planul de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu poate fi modificat decat in situatii exceptionale. Oficialii europeni explica modul in care trebuie facuta reforma pensiilor, afirmand ca asteapta sa vada o incurajare a iesirii la pensie cat mai tarziu. In acest context, ministrul Muncii, Marius Budai, a spus ca "nu vorbim de renegocierea PNRR din temelii, ci de o optimizare prevazuta in regulamentul european". Doar in cazul in care o tara nu mai poate duce la ... citeste toata stirea