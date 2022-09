Un alt Piedone la Primaria Sectorului 5. Vlad Popescu, fiul fostului primar, poate candida din partea PSD

Fiul fostului edil al sectorului 5 nu a dorit sa comenteze pe acest subiect: "In secunda in care se vor anunta alegeri, o sa va confirm si din partea cui o sa candidez, de cine sunt sustinut. Nu vreau sa discut aceste detalii. Toate la timpul lor", a spus Vlad Popescu.

Nici social-democratii nu doresc momentan sa faca precizari clare despre candidatul PSD la Primaria Sectorului 5. Asadar, Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD a declarat: "Nu pot sa confirm, nu pot sa infirm. Nu am auzit ...