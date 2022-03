Un alt tren cu 900 de refugiati din Ucraina a ajuns in tara din Republica Moldova. Mai mult de 3.500 de cetateni ucraineni au solicitat azil

Un alt tren cu 900 de refugiati din Ucraina a ajuns in tara din Republica Moldova, iar o parte dintre refugiati circula catre Cluj, altii catre Bucuresti, a anuntat CFR Calatori. De asemenea, Ministerul de Interne (MAI) a transmis ca 3.572 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la debutul raboiului din Ucraina. "In aceasta dimineata a sosit in tara un tren al Cailor Ferate Moldovene cu 10 vagoane avand aproximativ 900 de refugiatii la bord. O parte din refugiati circula in ... citeste toata stirea