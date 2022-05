Un angajat a fugit cu documentele in brate, dupa ce Nicusor Dan a anuntat un control la Directia de Urbanism. Primarul a anuntat politia VIDEO

Nicusor Dan, primarul Capitalei, a publicat miercuri imagini surprinse de o camera de supraveghere in care se poate vedea cum un angajat al Directiei de Urbanism fuge pe strada cu dosare in brate pentru a scapa de un control dispus de primar. Primarul Capitalei a comunicat ca in urma evaluarii a activitatii Directiei de Urbanism urmeaza sa fie sesizata Comisia de disciplina pentru cercetare disciplinara pentru "cativa angajati". Directia de Urbanism acorda avize pentru proiectele ... citeste toata stirea