Un barbat a murit dupa ce a sarit de la etajul 9 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei

Un barbat de 35 de ani a murit luni in Capitala dupa ce a sarit de la etajul 9 al unui bloc din Sectorul 1, in pofida incercarilor autoritatilor de a-l determina sa nu recurga la acest gest. "Astazi, 30. 05. 2022, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca un barbat de aproximativ 35 de ani, se afla in exteriorul ferestrei, la etajul 9 al unui imobil situat in sectorul 1. La fata locului s-au deplasat echipaje din cadrul ISU, precum si politisti, care au incercat sa il determine ... citeste toata stirea