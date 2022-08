Un barbat cu dubla cetatenie romano-maghiara, cautat pentru terorism, retinut in timp ce era cu oile pe camp in Ungaria FOTO VIDEO

Un barbat cu dubla cetatenie, romana si maghiara, acuzat de infractiuni de terorism, ca membru al miscarii radicale nationale Hunnia, a fost prins martea trecuta in Ungaria, unde lucra ca zilier la o ferma de ovine. Istvan Sz. E., in varsta de 41 de ani, a fost arestat in timp ce se afla cu oile pe camp, in Kutaso, judetul Nograd (un sat mic cu circa 100 de locuitori). Un Tribunal din Ungaria il condamnase in luna martie la 15 ani de inchisoare, fiind al treilea inculpat in cadrul procesului ... citeste toata stirea