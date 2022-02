Un barbat si-a rapit fosta concubina si fiica din masina actualului concubin al femeii, dupa ce le-a amenintat cu un cutit. Barbatul a fost arestat preventiv VIDEO

Un barbat din Bucuresti si-a rapit fosta concubina si fiica din masina actualului concubin al femeii, dupa ce le-a amenintat cu un cutit. Toti trei s-au urcat in masina lui, iar in incercarea de a scapa a lovit cinci masini. Incidentul a fost sesizat de mai multe persoane la 112, iar barbatul a fost imediat depistat si, pentru ca devenise agresiv, a fost imobilizat. "In dimineata de 5 februarie, politisti din cadrul Sectiei 24, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au fost anuntati de ... citeste toata stirea