Un barbat si o femeie, principalii suspecti in cazul italianului ucis si incendiat intr-o masina, pe un camp din Ilfov

Un barbat si o femeie sunt audiati de politistii din Ilfov ca principali suspecti in cazul cetateanului italian ucis si incendiat intr-un autoturism, in apropiere de Magurele. Cei doi ar fi avut un conflict cu victima, dupa ce aceasta a surprins-o pe femeie, care era iubita sa, cu fostul sot. Potrivit anchetatorilor, au fost facute perchezitii in cartierul Ferentari, la locuintele unui barbat de 27 de ani si unei femei de 23 de ani, dar si la adresa unui alt barbat, cei trei fiind audiati de ... citeste toata stirea