Un celebru avion de lupta F-35 Lightning II al US Air Force a patrulat deasupra Dobrogei

Luni in jurul pranzului, un puternic avion de lupta de generatie a 5-a F-35A Lightning II al US Air Force a patrulat pentru mai mult timp deasupra Dobrogei. Aeronava cu inregistrarea 13-5067 a facut mai multe bucle pe traseul Faurei, Jurilovca, Gura Portitei, Mahmudia si a iesit de cateva ori si deasupra Marii Negre. Cel mai probabil avionul de lupta s-a realimentat in aer pentru ca, asa cum a aratat flightradar24.com, in zona se afla si o cisterna aeriana Boeing KC-135R Stratotanker a US Air ... citeste toata stirea