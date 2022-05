Un copil a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la etajul 3 al unui bloc din Capitala. Cel mic se afla in locuinta doar cu fratele sau, a anuntat Politia Capitalei. "In data de 19.05.2022, in jurul orei 16. 00, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 19 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca un minor ar fi cazut de la etajul 3 al unui imobil. La fata locului ... citeste toata stirea