Un deputat PSD spune ca are o propunere in favoarea romanilor datornici, care sa ii ajute sa isi plateasca ratele la banci

Marti, 10 Ianuarie 2023

Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a avut o propunere care vine in ajutorul romanilor care au rate la banci. Social-democratul vrea ca statul roman sau bancile sa plateasca o parte din ratele pe care le au datornicii. "Vrem sa sprijinim populatia privind aceasta crestere alarmanta a ratelor la banci", a spus politicianul. Ratele au crescut to mai mult in ultimele luni, iar romanii fac cu greu fata majorarilor.

Politicianul a mai adaugat ca diferenta dintre eurobor si robor care tocmai a crescut, ...