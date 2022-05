Un detinut condamnat la 23 de ani de inchisoare a fugit dintr-un spital din Bucuresti

Politistii din Bucuresti sunt in alerta, dupa ce un detinut condamnat la 23 de ani de detentie a fugit dintr-un spital de urgenta unde era adus din penitenciar, pentru tratament medical. Un barbat de 23 de ani, condamnat la 32 de ani si 10 luni pentru talharie calificata, a reusit sa evadeze dupa ce fusese internat in Spitalul "Bagdasar Arseni" din Capitala, pentru efectarea unor investigatii medicale, a anuntat Penitenciarul Rahova."Marti, in jurul orei 07:17 , detinutul DINCA ADRIAN ... citeste toata stirea