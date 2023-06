Postarea integrala a lui Daniel Funeriu: "Am tot asteptat ca un om destept sa vina cu o solutie la situatia produsa de greva profesorilor. Pentru ca nimeni nu e capabil sa o ofere, o fac eu: solutia, azi, este ca de maine parintii sa iasa masiv in strada, cel putin in Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi, Craiova, Brasov. Masiv, adica cel putin 20-30.000, pana la satisfacerea a doua revendicari:a) cresteri salariale majore pentru profesori: ar asigura profesori mai buni pe termen lung si ar reda ... citeste toata stirea