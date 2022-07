Un grup de senatori americani au depus un proiect pentru stabilirea unei strategii a SUA privind regiunea Marii Negre / Ce spune MAE

Jeanne Shaheen, presedintele Subcomisiei pentru Europa si cooperarea regionala de securitate din Comisia de relatii externe a Senatului SUA (democrata), si Mitt Romney, membru al Comisiei de relatii externe a Senatului SUA (republican) au depus, marti, in Congresul SUA proiectul de lege intitulat Black Sea Security Act of 2022 (Lege privind securitatea Marii Negre - 2022), transmite ambasada Romaniei in SUA. Potrivit ambasadei Romaniei in SUA, proiectul legislativ solicita administratiei SUA o ... citeste toata stirea